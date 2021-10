Speranza: 'Discoteche al 35%? Prima il diritto alla salute'. Oggi la decisione sulle nuove regole (Di giovedì 7 ottobre 2021) "In questi mesi abbiamo sempre messo avanti il diritto alla salute". Lo ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza, commentando la riapertura della Discoteche al 35% di capienza e ricordando ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 7 ottobre 2021) "In questi mesi abbiamo sempre messo avanti il". Lo ha detto il ministro della, Roberto, commentando la riapertura dellaaldi capienza e ricordando ...

Advertising

matteosalvinimi : Speranza tiene chiuse le discoteche, la Lamorgese multa i poliziotti che esprimono il loro pensiero. E intanto in I… - valy_s : RT @claudiomontar: Il vizietto di dire sempre (e troppo a lungo) che è il 'Diritto alla salute al primo posto' (Da quello che so, pare che… - carlossartori19 : GENTE COME LETTA, SPERANZA, NON SONO MAI ESISTITI, AL LORO FUNERALE NON CI SARTA NESSUNO, COSA VOLETA CHE SAPPIAN… - messveneto : Costa: “Quarantena ridotta a scuola. Discoteche? Spero che la capienza arrivi al 50%”: Il ministro Speranza sui loc… - jorge_rf93 : RT @MediasetTgcom24: Speranza: 'Discoteche al 35%? Diritto alla salute al primo posto' #Covid -