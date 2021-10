Spagna-Francia in tv: data, orario e diretta streaming finale primo posto Nations League 2020/2021 (Di giovedì 7 ottobre 2021) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Spagna-Francia, match valevole per finale per il primo posto della Nations League 2020/2021. Tutto pronto per l’ultimo atto della nuova competizione continentale, i tifosi sosterranno i propri beniamini nella speranza di condurli al successo. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 10 ottobre alle ore 20:45; la diretta televisiva sarà affidata a Rai 1, mentre lo streaming a RaiPlay. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) La, l’, latv edi, match valevole perper ildella. Tutto pronto per l’ultimo atto della nuova competizione continentale, i tifosi sosterranno i propri beniamini nella speranza di condurli al successo. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 10 ottobre alle ore 20:45; latelevisiva sarà affia Rai 1, mentre loa RaiPlay. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Francia Francia in finale con la Spagna Francia in finale domenica sera a San Siro contro la Spagna per il titolo, il Belgio resta a Torino dove qualche ora prima affrontera' l'Italia di Mancini per il terzo posto. - IL TABELLINO -

Francia in finale con la Spagna Rai Sport Francia in finale con la Spagna La Francia campione del mondo batte in rimonta 3-2 il Belgio capolista del ranking Fifa e conquista il pass per la finale di Nations League contro la Spagna. All'Allianz Stadium di Torino, le due squa ...

Gol, spettacolo e ribaltoni: la Francia in finale di Nations League contro la Spagna, il Belgio per il terzo posto con l’Italia Partita incredibile in semifinale di Nations League tra Belgio e Francia, la sfida ha regalato tantissime emozioni fino all’ultimo minuto. La gara è stata dai due volti, nel primo tempo dominio della ...

