Spagna-Francia finalissima di Nations League. Italia e Belgio si giocheranno il terzo posto. Il programma (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si sono concluse coi successi di Spagna e Francia le semifinali della UEFA Nations League, ecco il programma delle finali, previste per domenica 10 ottobre: DOMENICA 10 OTTOBRE FINALE terzo E QUARTO posto (A TORINO) Italia-Belgio alle 15.00 FINALE (A MILANO) Spagna-Francia alle 20.45 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si sono concluse coi successi dile semifinali della UEFA, ecco ildelle finali, previste per domenica 10 ottobre: DOMENICA 10 OTTOBRE FINALEE QUARTO(A TORINO)alle 15.00 FINALE (A MILANO)alle 20.45 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

matteorenzi : Dopo la Francia anche la Spagna copia la nostra #18app, il bonus cultura per i diciottenni. Le buone idee si fanno… - LauraGaravini : Un euro in cultura è un euro in sicurezza.E' stato il nostro modello con Governo @Renzi. 5 anni dopo,continua a fun… - dellorco85 : In Spagna (Catalogna) riaprono oggi le #discoteche con il green pass e con capienza del 70% sia all'aperto sia al c… - GioHSP : @DiMarzio @thibautcourtois È vero, anche se pure le semi tanto lontane dall'essere tali non erano. Ma almeno Franci… - ilnapolionline : Nations League, la Francia raggiunge la Spagna in finale - -