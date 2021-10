Sostenibilità, anche Italo a Italy Goes Green (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – La Sostenibilità ha accompagnato la crescita di Italo sin dalla sua fondazione, caratterizzandosi come uno dei tratti distintivi dell’azienda. Per questo motivo Italo ha partecipato a “Italy Goes Green” l’evento organizzato il 1° ottobre da Vodafone Italia, Officine Italia e Politecnico di Milano, con il supporto di ANCI e ASviS, nel contesto di All4Climate Italy 2021 – l’iniziativa lanciata dal Ministero per la Transizione Ecologica. Protagonisti di Italy Goes Green i giovani e le aziende che si sono riuniti per trovare soluzioni condivise sul Climate Change, attraverso una riflessione costruttiva e collaborativa su quali siano le giuste domande da porsi per affrontare in maniera adeguata la sfida ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Laha accompagnato la crescita disin dalla sua fondazione, caratterizzandosi come uno dei tratti distintivi dell’azienda. Per questo motivoha partecipato a “” l’evento organizzato il 1° ottobre da Vodafone Italia, Officine Italia e Politecnico di Milano, con il supporto di ANCI e ASviS, nel contesto di All4Climate2021 – l’iniziativa lanciata dal Ministero per la Transizione Ecologica. Protagonisti dii giovani e le aziende che si sono riuniti per trovare soluzioni condivise sul Climate Change, attraverso una riflessione costruttiva e collaborativa su quali siano le giuste domande da porsi per affrontare in maniera adeguata la sfida ...

