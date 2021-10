Sospesa la legge antiabortista del Texas (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il ricorso dell'Amministrazione americana è stato accolto da un giudice di Austin, che ha fermato la legge, che vieta le interruzioni di gravidanza dopo la sesta settimana anche in caso di stupro e ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il ricorso dell'Amministrazione americana è stato accolto da un giudice di Austin, che ha fermato la, che vieta le interruzioni di gravidanza dopo la sesta settimana anche in caso di stupro e ...

