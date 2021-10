Sondaggi Usa: crolla il gradimento del presidente Biden (Di giovedì 7 ottobre 2021) . Il tragico ritiro dall’Afghanistan, la nuova ondata di Covid negli Stati del Sud e le polemiche per la gestione dell’emergenza migratoria ai confini col Messico affossano il gradimento del presidente statunitense Joe Biden. Secondo gli ultimi Sondaggi realizzati dalla Quinnipac University, solo il 38% degli americani approva l’operato dell’inquilino della Casa Bianca in calo rispetto al 42% di tre settimane fa e al 50% di febbraio. Sondaggi Usa: dove Biden viene bocciato Biden viene rimandato in economia, politica estera e tasse. I giudizi negativi salgono sopra il 60% su questioni relativi all’immigrazione e alla situazione di emergena al confine col Messico. L’unico tema in cui il presidente raccoglie l’approvazione di quasi ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 7 ottobre 2021) . Il tragico ritiro dall’Afghanistan, la nuova ondata di Covid negli Stati del Sud e le polemiche per la gestione dell’emergenza migratoria ai confini col Messico affossano ildelstatunitense Joe. Secondo gli ultimirealizzati dalla Quinnipac University, solo il 38% degli americani approva l’operato dell’inquilino della Casa Bianca in calo rispetto al 42% di tre settimane fa e al 50% di febbraio.Usa: doveviene bocciatoviene rimandato in economia, politica estera e tasse. I giudizi negativi salgono sopra il 60% su questioni relativi all’immigrazione e alla situazione di emergena al confine col Messico. L’unico tema in cui ilraccoglie l’approvazione di quasi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Usa: Biden crolla nei sondaggi, solo il 38% degli americani lo promuove #ANSA - MediasetTgcom24 : Usa, Biden crolla nei sondaggi: solo il 38% lo promuove #Usa - _fiorucci : RT @ganga2410: Il crollo di un Presidente non Presidente - TruIeeIy : RT @ganga2410: Il crollo di un Presidente non Presidente - ganga2410 : Il crollo di un Presidente non Presidente -