SKY – Rinnovo Insigne sulla base del vecchio contratto Il Napoli fa sul serio per Onana | Le ultimissime

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Ildi Inisgne con ilpotrebbe avveniredel. Aurelio de Laurentiis pensa anche aper sostituire Ospina.: ECCO L’IDEA DELLuca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato delle reti SKY, ai microfoni di radio Marte ha parlato deldie del mercato del. “? C’è stato un incontro che ha operato da rompighiaccio tra Aurelio De Laurentiis e l’agente Pisacane. Nella strana estate della presenza del presidente non c’era stata e quello aveva fatto parlare. La ritengo una milestone importante il fatto che ci si ...

Si continuerà a parlare di unche semplice non è ma che avrà una fase importante nella trattativa. Da ciò che sappiamo noi, al di là delle necessità del Napoli di diminuire il monte ingaggi, ...' Lui è felice in Italia e il calcio italiano gli piace tantissimo " ha dichiarato l'agente Alejandro Camano a Radio Kiss Kiss Napoli - Già da tempo stiamo discutendo ilcon l'Inter e sono ...Il rinnovo di Insigne con il Napoli potrebbe avvenire sulla base del vecchio contratto. De Laurentiis pensa a Onana per sostituire Ospina.A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato.