Siete rimasti al Medioevo Scatta la censura e Massimo Giletti sbrocca | contro chi punta il dito

Nella puntata di Non è l'Arena di giovedì 7 ottobre Massimo Giletti ha voluto porre l'attenzione su un fatto passato piuttosto inosservato. "Devo dire una cosa che mi procura molto fastidio - ha dichiarato il giornalista di La7 - io pensavo che l'Italia fosse uscita dal Medioevo, e invece prendo atto che non è così. Domani esce un film, 'La scuola cattolica', che racconta del massacro del Circeo". Un fatto storico risalente al 1975, quando vennero massacrate due giovani donne, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez: "Una non solo è stata violentata - ha ricordato Giletti - ma è stata anche ammazzata, mentre l'altra si è salvata per puro caso. Questo film che racconta una grande tragedia è stato censurato. Abbiamo chiesto al regista un commento". Ovvero a Stefano Mordini, apparso ...

