Sicilia zona bianca: da sabato 9 ottobre stop alle restrizioni

Alla fine della settimana, o al più tardi lunedì prossimo, tutta l'Italia tornerà ad essere zona bianca. Cambierà colore infatti anche la Sicilia che era attualmente - unica regione italiana - in zona gialla.

