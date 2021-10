“Sicilia torna zona bianca”, l’annuncio. Ecco le regole (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Sicilia torna in zona bianca visto il miglioramento del quadro covid, con nuove regole relative in particolare alle mascherine, non più obbligatorie all’aperto. “Oggi siamo al quattordicesimo giorno di rientro dei parametri di zona e si attende per domani la decisione della cabina di regia che porterà alla zona bianca per tutta la Regione”, annuncia l’assessore alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza durante una conferenza stampa a Palazzo Orleans. “Ho sentito il ministro Speranza – aggiunge – il provvedimento è atteso per domani e produrrà i suoi effetti nella giornata di sabato”. “Col rientro in zona bianca potremmo dire che l’obiettivo è stato raggiunto ma non gli darei nessun valore ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lainvisto il miglioramento del quadro covid, con nuoverelative in particolare alle mascherine, non più obbligatorie all’aperto. “Oggi siamo al quattordicesimo giorno di rientro dei parametri die si attende per domani la decisione della cabina di regia che porterà allaper tutta la Regione”, annuncia l’assessore alla Salute della Regionena Ruggero Razza durante una conferenza stampa a Palazzo Orleans. “Ho sentito il ministro Speranza – aggiunge – il provvedimento è atteso per domani e produrrà i suoi effetti nella giornata di sabato”. “Col rientro inpotremmo dire che l’obiettivo è stato raggiunto ma non gli darei nessun valore ...

