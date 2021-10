Sicilia, i fondi statali per ripianare il buco di bilancio da 640 milioni nella sanità. La Corte dei conti: “Quella norma è incostituzionale” (Di giovedì 7 ottobre 2021) I conti bocciati e un conflitto istituzionale di “gravità inaudita”. Arriva, di fatto, una nuova batosta per la Sicilia: stavolta dalle sezioni riunite della Corte dei conti, che hanno di fatto bocciato la parifica del rendiconto del 2019 della Sicilia, accogliendo il ricorso del procuratore generale contabile di Palermo, Pino Zingale. Ma non solo: hanno anche di fatto aperto un conflitto istituzionale che potrebbe abbattersi come un macigno sulle casse della Regione. La “Cassazione” contabile, infatti – oltre ad avere corretto i calcoli sul fondo di dubbia esigibilità, aumentandolo di quasi 9 milioni di euro – ha anche sospeso il giudizio, sollevando la questione di legittimità costituzionale di una norma regionale del 2016 che prevede l’uso del fondo sanitario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ibocciati e un conflitto istituzionale di “gravità inaudita”. Arriva, di fatto, una nuova batosta per la: stavolta dalle sezioni riunite delladei, che hanno di fatto bocciato la parifica del rendiconto del 2019 della, accogliendo il ricorso del procuratore generale contabile di Palermo, Pino Zingale. Ma non solo: hanno anche di fatto aperto un conflitto istituzionale che potrebbe abbattersi come un macigno sulle casse della Regione. La “Cassazione” contabile, infatti – oltre ad avere corretto i calcoli sul fondo di dubbia esigibilità, aumentandolo di quasi 9di euro – ha anche sospeso il giudizio, sollevando la questione di legittimità costituzionale di unaregionale del 2016 che prevede l’uso del fondo sanitario ...

