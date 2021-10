"Si sta mangiando il braccio". Fabrizio Corona horror, gelo in studio: Giletti sconvolto | Video (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Cinque infermieri vedono un tale Corona seduto sul cesso che si mangia il suo braccio". Fabrizio Corona, ospite in studio di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, racconta la drammatica vicenda che lo ha visto protagonista qualche mese fa, ricoverato in un ospedale psichiatrico dopo l'arresto e la resistenza agli agenti che erano andati a prelevarlo a casa. L'ex re dei paparazzi legge il suo memoriale, mentre Giletti e gli altri ospiti della serata ascoltano in silenzio, storditi e attoniti dai toni crudi del racconto. "Chiedo di poter poter fumare in bagno, mi danno l'accendino. Sono controllato da tre uomini della scorta. Mi siedo sul water a torso nudo, con i pantaloni tirati su. Vedo sul mio braccio destro la ferita del giorno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Cinque infermieri vedono un taleseduto sul cesso che si mangia il suo"., ospite indi Massimoa Non è l'arena, su La7, racconta la drammatica vicenda che lo ha visto protagonista qualche mese fa, ricoverato in un ospedale psichiatrico dopo l'arresto e la resistenza agli agenti che erano andati a prelevarlo a casa. L'ex re dei paparazzi legge il suo memoriale, mentree gli altri ospiti della serata ascoltano in silenzio, storditi e attoniti dai toni crudi del racconto. "Chiedo di poter poter fumare in bagno, mi danno l'accendino. Sono controllato da tre uomini della scorta. Mi siedo sul water a torso nudo, con i pantaloni tirati su. Vedo sul miodestro la ferita del giorno ...

LaSagraOriginal : @battistellif1 @matteorenzi @ItaliaViva Nobili sta zitto perché sicuramente starà mangiando. - BluMonkey0 : Secondo voi che sta mangiando? - FrishSergio : Ma in che senso hanno buttato la pasta di Lulù e giucas sta mangiando la pasta di tre giorni fa #gfvip - Elisa60388018 : RT @annamar89947557: Mi segno i nomi di chi sta mangiando la nutella di soia… non sia mai è roba di Jo domani si sveglia e affoga Soleil ??… - FAffidato : RT @annamar89947557: Mi segno i nomi di chi sta mangiando la nutella di soia… non sia mai è roba di Jo domani si sveglia e affoga Soleil ??… -

Ultime Notizie dalla rete : sta mangiando Lorella Boccia: "La bellezza del corpo in gravidanza" ... e Lorella, nel peno di quel turbinio di emozioni che vanno dall'eccitazione all'ansia, non sta ... ha vissuto esattamente come ho vissuto io pur non portando in grembo la creatura, mangiando le stesse ...

Premiato Dario Argento: "Contento di essere nella città di Fellini' Come quando ti viene la fame mangiando. Anche perché Dario Argento sta ultimando un nuovo film, Occhiali neri , e già si profilano anche altre novità all'orizzonte, dopo che a Cannes lo si è potuto ...

Il Qatar si sta mangiando il calcio mondiale e fa litigare Uefa e Fifa Linkiesta.it Nelle Asturie, alla scoperta dei formaggi più buoni del mondo Per il prossimo mese gli appassionati di formaggio possono mettere in agenda non uno, ma due appuntamenti da non perdere: l’Asturias Paraiso Natural International Cheese Festival e i World Cheese Awar ...

... e Lorella, nel peno di quel turbinio di emozioni che vanno dall'eccitazione all'ansia, non... ha vissuto esattamente come ho vissuto io pur non portando in grembo la creatura,le stesse ...Come quando ti viene la fame. Anche perché Dario Argentoultimando un nuovo film, Occhiali neri , e già si profilano anche altre novità all'orizzonte, dopo che a Cannes lo si è potuto ...Per il prossimo mese gli appassionati di formaggio possono mettere in agenda non uno, ma due appuntamenti da non perdere: l’Asturias Paraiso Natural International Cheese Festival e i World Cheese Awar ...