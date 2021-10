“Sì, l’ho fatto”. Ida Platano, succede dopo la delusione da Marcello. Nessuno ha mai visto così la dama di UeD (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non è un momento facile per Ida Platano. dopo quella subito da Riccardo Guarnieri per la dama di Uomini e Donne ecco un’altra delusione. Con il cavaliere Marcello non è andata infatti bene. Nonostante le buone premesse la frequentazione si è chiusa. A svelare il motivo della frattura è stato proprio il cavaliere. “Eravamo sul balcone della camera, stavo per baciarti appassionatamente, ma tu sei indietreggiata, ti sei accesa una sigaretta e hai detto di dovermi parlare, non era il momento”. Parole che Ida Platano non aveva digerito, rispedendo la responsabilità della fine della storia a lui. Davanti allo studio di essere andata oltre il bacio con lui, dunque c’è stato un rapporto di tipo molto intimo: “Sì, sono una mamma ma sono anche una donna. Mi sono lasciata andare perché sentivo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non è un momento facile per Idaquella subito da Riccardo Guarnieri per ladi Uomini e Donne ecco un’altra. Con il cavalierenon è andata infatti bene. Nonostante le buone premesse la frequentazione si è chiusa. A svelare il motivo della frattura è stato proprio il cavaliere. “Eravamo sul balcone della camera, stavo per baciarti appassionatamente, ma tu sei indietreggiata, ti sei accesa una sigaretta e hai detto di dovermi parlare, non era il momento”. Parole che Idanon aveva digerito, rispedendo la responsabilità della fine della storia a lui. Davanti allo studio di essere andata oltre il bacio con lui, dunque c’è stato un rapporto di tipo molto intimo: “Sì, sono una mamma ma sono anche una donna. Mi sono lasciata andare perché sentivo ...

