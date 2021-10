Sexy influencer 50enne rivela | “Un calciatore mi ha offerto 50mila euro” Di chi si tratta?

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 7 ottobre 2021) La prosperosaNathalie Andreani ha confessato che unle haper una notte di sesso. Lesono solitamente donne di straordinaria bellezza che, proprio per il loro lavoro, hanno contatti con centinaia di migliaia di persone o addirittura milioni. Capiterà sicuramente spesso che qualcuno, forte del fatto che parla tramite messaggio con una sconosciuta, decida di farsi avanti a avanzare una proposta indecente. A confermare questo fenomeno è stata in una recente intervista la modella eparigina Nathalie Andreani. La splendidaè in Francia una celebrità per via della partecipazione ad alcuni show televisivi. In uno di questi ha fatto scalpore perché si è fidanzata con un ...