Serie e film: cosa vedere questo weekend in tv. I consigli del regista Matteo Vicino su TPI (Di giovedì 7 ottobre 2021) cosa vedere questo weekend in tv: la rubrica di TPI Questa settimana ci concentriamo sui film, con alcune belle sorprese. Su tutte, un film che sfiora il capolavoro, da vedere su Raiplay. Si tratta de “I Segreti di Wind River”, un film strepitoso, creato con abilissima cifra stilistica, tra l’autore e il thriller, davvero indimenticabile. La regia di Taylor Sheridan è presente, attenta, al servizio della storia ma non si nota (un po’ il contrario di Sorrentino…). E Jeremy Renner è un interprete adulto che sa navigare in una pellicola senza imporsi. Elizabeth Olsen è al suo meglio, e l’ambientazione è splendida. Ma è la sceneggiatura a fare la parte del leone. Con la scena cardine giocata a tradimento, in maniera sublime. Una vera scena madre alla De ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 ottobre 2021)in tv: la rubrica di TPI Questa settimana ci concentriamo sui, con alcune belle sorprese. Su tutte, unche sfiora il capolavoro, dasu Raiplay. Si tratta de “I Segreti di Wind River”, unstrepitoso, creato con abilissima cifra stilistica, tra l’autore e il thriller, davvero indimenticabile. La regia di Taylor Sheridan è presente, attenta, al servizio della storia ma non si nota (un po’ il contrario di Sorrentino…). E Jeremy Renner è un interprete adulto che sa navigare in una pellicola senza imporsi. Elizabeth Olsen è al suo meglio, e l’ambientazione è splendida. Ma è la sceneggiatura a fare la parte del leone. Con la scena cardine giocata a tradimento, in maniera sublime. Una vera scena madre alla De ...

Advertising

MarcoLuccarell1 : RT @RadioZetaOf: Parte Immaturi la serie e a @s_notargiacomo e @AlessiaReato sono venute in mente tutte quelle cose lasciate in sospeso, co… - geniedreaming : @dareasfolk standard offre questo , basic penso sblocchi serie e film in meno o non hai l’accesso alle esclusive co… - FannyQueeen : Ho guardato Bridgerton e Netflix ora mi consiglia Orgoglio e Pregiudizio. Credo non rinnoverò l’abbonamento perché… - paolinojper : @MassyJuve73 @CalcioFinanza @Rocco29051695 Tutto sullo sport... ?? Film, serie tv, masterchef, XFactor, etcc... Dai… - CinemApp_Cinema : Esordirà a @romacinemafest come evento speciale fuori concorso il 21 ottobre #ACasaTuttiBene, il primo progetto per… -