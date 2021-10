Serie A | tavolo tecnico tra Lega e Dazn | si parlerà della rilevazione audience dei match

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Nelle prime giornate di campionatoha riscontrato diversi problemi nella trasmissione delle partite diA, generando numerose proteste da parte degli abbonati. LaA, a tal proposito, ha deciso di confrontarsi con la piattaforma la prossima settimana in unsul temadegli ascolti del campionato. Il tema è emerso nel corso dell’odierna assemblea dei club andata in scena presso l’International Broadcast Centrea Lissone (MB). Nell’assemblea i club hanno parlato anchepossibile riforma del format del campionato e dei diritti tv nell’area Medio Oriente Nord Africa, per cui è stato conferito l’incarico all’amministratore ...

Advertising

sportface2016 : #SerieA, tavolo tecnico tra #Lega e #Dazn: si parlerà della rilevazione audience dei match - Lore2261984 : RT @CalcioFinanza: La Serie A chiede un tavolo tecnico a Dazn sul caso ascolti - GIUSPEDU : RT @CalcioFinanza: La Serie A chiede un tavolo tecnico a Dazn sul caso ascolti - AdriJuve64 : La Serie A chiede un tavolo tecnico a Dazn sul caso ascolti - sportli26181512 : #Media #Notizie La Serie A chiede un tavolo tecnico a Dazn sul caso ascolti: Il tema Dazn protagonista anche nell’o… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie tavolo

Calcio e Finanza

... C vs Y2 Quarto turno - 7singolare: B vs Z1; 8singolare: C vs X2 Quinto turno - 9singolare: A vs Y L'impegno in Supercoppa Italiana precederà il debutto nellaA1 2021/...... l'esecuzione tecnica (l'organizzazione del, la pulizia, la gestione degli ingredienti, la ... Accanto alle gare, il programma della tre - giorni prevede unadi appuntamenti (è necessaria l'...Il tema Dazn protagonista anche nell’odierna assemblea della Lega Serie A. Più che sui disservizi della piattaforma streaming, la discussione dei club si è orientata sulla rilevazione degli ascolti pe ...È iniziata l'assemblea della Lega di Serie A, convocata presso l'International Broadcast Centre della Lega a Lissone. 19 i club presenti (assente la Salernitana). Figura anche ...