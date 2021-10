Serie A | la Lega studia nuove misure contro il razzismo | esclusione da tutti gli stadi per i colpevoli

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella giornata odierna si è tenuta l’Assemblea dellaA, nella si è parlato anche degli sviluppi della campagnail‘Keep Racism Out’, promossa dalla stessadurante la scorsa stagione con la collaborazione di tutte le Società e dell’UNAR. La, attraverso una nota, ha comunicato leche verranno adottare per combattere il: “Il 13 ottobre, in occasione della periodica Commissione CSR, i club adotterannocondivise per affrontare manifestazioni dinegli, come la possibilità di vietare l’accesso ingli impianti a chi dovesse rendersi protagonista di tali episodi, nel ...