Serie A, in vista una rivoluzione tecnologica per la pubblicità (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Serie A è pronta a cambiare il modo di fare pubblicità, in ogni paese verrà mandata in onda na cartellonistica ad hoc Stando a quanto riportato da Tuttosport, è in vista una rivoluzione tecnologica in campo pubblicità per la Serie A. Il campionato italiano sarà il primo a utilizzare una tecnologia particolare per la cartellonistica pubblicitaria da mandare in onda in tv. Grazie ai nuovi mezzi in ogni paese estero verrà visualizzata una pubblicità differente a seconda delle esigenze. Un modo per poter prendere più accordi e aumentare gli introiti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) LaA è pronta a cambiare il modo di fare, in ogni paese verrà mandata in onda na cartellonistica ad hoc Stando a quanto riportato da Tuttosport, è inunain campoper laA. Il campionato italiano sarà il primo a utilizzare una tecnologia particolare per la cartellonistica pubblicitaria da mandare in onda in tv. Grazie ai nuovi mezzi in ogni paese estero verrà visualizzata unadifferente a seconda delle esigenze. Un modo per poter prendere più accordi e aumentare gli introiti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Atalanta, problemi fisici per Toloi e Demiral: domani verranno valutati in vista del Milan - McmLeonardo : @arnnbrt Non credo. Alice in Borderland invece avrà la seconda stagione. Certo, serie Netflix più vista della stori… - Daniele20052013 : Infortunio Zaccagni: le condizioni del centrocampista in vista dell’Inter - freyagds : @sophiadgds secondo me lo fanno apposta così da guadagnarci sopra alle visualizzazioni, perché loro guadagnano su q… - thunderandsea : ma la serie l'avete vista in coreano senza sottotitoli altrimenti non si spiega -