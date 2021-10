Sergio Romero al Venezia: fatta per il ritorno in Serie A dell’argentino (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Serie A continua a battere colpi di calciomercato. E le piccole di questa stagione si stanno muovendo, in modo determinante, per sistemare il ruolo di estremo difensore delle loro porte. Dopo aver visto l’approdo dell’ex Roma Antonio Mirante allo Spezia Calcio di Thiago Motta, Sergio Romero ha detto sì al Venezia. Il portiere argentino dall’enorme esperienza sarà il protettore dei pali dei lagunari che, adesso, potranno contare su un profilo internazionale per tentare di perseguire l’obiettivo massimo stagione: la salvezza. Paolo Zanetti, tecnico dei veneti, può sorridere guardando al futuro con più ottimismo. Rinforzo importante per Paolo Zanetti: Sergio Romero è del Venezia Un colpo a parametro zero per cercare di restare incollati al sogno di permanenza in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) LaA continua a battere colpi di calciomercato. E le piccole di questa stagione si stanno muovendo, in modo determinante, per sistemare il ruolo di estremo difensore delle loro porte. Dopo aver visto l’approdo dell’ex Roma Antonio Mirante allo Spezia Calcio di Thiago Motta,ha detto sì al. Il portiere argentino dall’enorme esperienza sarà il protettore dei pali dei lagunari che, adesso, potranno contare su un profilo internazionale per tentare di perseguire l’obiettivo massimo stagione: la salvezza. Paolo Zanetti, tecnico dei veneti, può sorridere guardando al futuro con più ottimismo. Rinforzo importante per Paolo Zanetti:è delUn colpo a parametro zero per cercare di restare incollati al sogno di permanenza in ...

