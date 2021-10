Serbia e Kosovo, due mercati per il Made in Italy dalle grandi potenzialità (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’Italia è un partner commerciale importante per la Serbia ed il Kosovo, le cui tensioni continuano ad avere un importante impatto nei rapporti con l’Unione Europea, che ha agito da principale mediatrice in occasione del vertice Ue- Balcani Occidentali del 6 ottobre. La rigidità delle posizioni tra i due governi è uno dei principali elementi che blocca il loro processo di integrazione nell’Ue e gli stanziamenti finanziari di Bruxelles, con ricadute sulle prospettive di business di molte aziende italiane. Ecco le dimensioni del fenomeno secondo una ricerca elaborata dall’Ufficio Studi di SACE intitolata “Serbia e Kosovo, potenzialità di business dopo il vertice europeo”. L’Italia è un partner di rilievo per la Serbia, con un flusso di esportazioni Made in ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’Italia è un partner commerciale importante per laed il, le cui tensioni continuano ad avere un importante impatto nei rapporti con l’Unione Europea, che ha agito da principale mediatrice in occasione del vertice Ue- Balcani Occidentali del 6 ottobre. La rigidità delle posizioni tra i due governi è uno dei principali elementi che blocca il loro processo di integrazione nell’Ue e gli stanziamenti finanziari di Bruxelles, con ricadute sulle prospettive di business di molte aziende italiane. Ecco le dimensioni del fenomeno secondo una ricerca elaborata dall’Ufficio Studi di SACE intitolata “di business dopo il vertice europeo”. L’Italia è un partner di rilievo per la, con un flusso di esportazioniin ...

