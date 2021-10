Scuola, governo al lavoro per la quarantena uguale per tutti: le ipotesi sul tavolo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Se viene trovato un alunno positivo, la regola generale prevede l'isolamento per tutta la classe, lungo 7 giorni per i vaccinati e 10 per i non immunizzati. Ma a livello locale sono le Asl che, di fatto, decidono caso per caso. A invocare uniformità sono le Regioni e i presidi. E con l'aumento dei contagi, torna l'idea di ridurre il periodo in cui tenere a casa i ragazzi Leggi su tg24.sky (Di giovedì 7 ottobre 2021) Se viene trovato un alunno positivo, la regola generale prevede l'isolamento per tutta la classe, lungo 7 giorni per i vaccinati e 10 per i non immunizzati. Ma a livello locale sono le Asl che, di fatto, decidono caso per caso. A invocare uniformità sono le Regioni e i presidi. E con l'aumento dei contagi, torna l'idea di ridurre il periodo in cui tenere a casa i ragazzi

