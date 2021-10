Scuola e cittadinanza, Marwa Mahmoud:«Una riforma della legge è necessaria» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il 10,3% degli studenti del nostro Paese non ha la cittadinanza italiana. Oltre 876mila su un totale di 8.484mila ragazzi e ragazze che hanno frequentato l’anno scolastico 2019/2020. Lo rivela l’ultimo rapporto pubblicato dal Ministero dell’Istruzione, mettendo in evidenza un dato significativo: in tutta la popolazione scolastica, la maggior parte degli studenti privi di cittadinanza italiana sono ragazzi e ragazze nati in Italia: il 65,4%. Le seconde generazioni, ovvero i figli di immigrati nati o cresciuti nel nostro Paese ma ancora privi dello status giuridico di cittadini italiani. Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il 10,3% degli studenti del nostro Paese non ha la cittadinanza italiana. Oltre 876mila su un totale di 8.484mila ragazzi e ragazze che hanno frequentato l’anno scolastico 2019/2020. Lo rivela l’ultimo rapporto pubblicato dal Ministero dell’Istruzione, mettendo in evidenza un dato significativo: in tutta la popolazione scolastica, la maggior parte degli studenti privi di cittadinanza italiana sono ragazzi e ragazze nati in Italia: il 65,4%. Le seconde generazioni, ovvero i figli di immigrati nati o cresciuti nel nostro Paese ma ancora privi dello status giuridico di cittadini italiani.

Advertising

fattoquotidiano : Scuola: il 65,4 per cento degli studenti senza cittadinanza italiana è nato nel nostro Paese - zazoomblog : Scuola e cittadinanza Marwa Mahmoud:«Una riforma della legge è necessaria» - #Scuola #cittadinanza #Marwa - CittadinidiTwtt : RT @ScuolaSantAnna: #NuoviDocenti “Biologia molecolare: sulle frontiere della scienza per le sfide del presente e del futuro” è il titolo d… - ScuolaSantAnna : #NuoviDocenti “Biologia molecolare: sulle frontiere della scienza per le sfide del presente e del futuro” è il tito… - Pazq63 : @RiccardoValoti Chi è contro il reddito di cittadinanza è di Destra Chi è contro la scuola pubblica è di Destra Chi… -