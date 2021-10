Scuola, ci è arrivato pure il ministro Bianchi: «Per le quarantene servono indicazioni nazionali» (Di giovedì 7 ottobre 2021) I presidi lo dicono da tempo, il buon senso pure. Ma il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e con lui un paio di colleghi sembrano arrivarci solo ora: per la gestione delle quarantene nella Scuola bisogna «andare verso un’omogeneizzazione dei comportamenti». Bianchi: «Per le quarantene verso indicazioni nazionali» «Sulla gestione delle quarantene, da tempo abbiamo un tavolo comune con il ministro della Salute, con l’Istituto superiore di sanità, con il Cts e con il ministro degli Affari regionali», ha ricordato Bianchi nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine della Cabina di Regia sul Pnrr. «La prima indicazione che è stata data da questo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 ottobre 2021) I presidi lo dicono da tempo, il buon senso. Ma ildell’Istruzione, Patrizio, e con lui un paio di colleghi sembrano arrivarci solo ora: per la gestione dellenellabisogna «andare verso un’omogeneizzazione dei comportamenti».: «Per leverso» «Sulla gestione delle, da tempo abbiamo un tavolo comune con ildella Salute, con l’Istituto superiore di sanità, con il Cts e con ildegli Affari regionali», ha ricordatonel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine della Cabina di Regia sul Pnrr. «La prima indicazione che è stata data da questo ...

