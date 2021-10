Sconcerti su Italia-Spagna | “Azzurri complessi e senza equilibrio”

Advertising

...prima causa di questo scompenso - accusa Mariosul Corriere della Sera - è stata prima di tutto una scelta, quella di mettere Barella su Busquets . Non è stato fermato Busquets e all'...E' stata un'squilibrata , con troppi giocatori in condizioni diverse e a disagio nelle marcature, da Di Lorenzo, a Emerson, a Verratti, allo stesso Bonucci. E con Donnarumma emozionato dai ...Ai microfoni del Corriere della Sera ha parlato il giornalista Mario Sconcerti: facendo delle dichiarazioni nei confronti di Italia-Spagna. “La Spagna pochi minuti dopo ha chiuso la partita col ...L'Italia esce sconfitta in Nations League più di quanto dica il 2-1 finale a San Siro. Lui è stato il grande Rinnovamento, oggi non c’è più il nuovo, le scoperte sono finite. E i fischi a Gigio Donnar ...