Sconcerti su Italia-Spagna: “Abbiamo fatto fatica agli Europei, ma…” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ai microfoni del Corriere della Sera ha parlato il giornalista Mario Sconcerti: facendo delle dichiarazioni nei confronti di Italia-Spagna. Le parole di Mario Sconcerti “Accettabile perdere una partita ogni 38. A questi livelli però Abbiamo fatto fatica anche agli Europei, in semifinale e finale Abbiamo vinto ai rigori”. Fonte foto (Zimbio) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sconcerti sulla Juventus: “Calendario molto difficile nelle prime 8 giornate” Sconcerti sul mercato estivo: “Ci saranno tanti prestiti, ma di fuoriclasse…” Sconcerti sul Milan: “Si sta lavorando per il ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ai microfoni del Corriere della Sera ha parlato il giornalista Mario: facendo delle dichiarazioni nei confronti di. Le parole di Mario“Accettabile perdere una partita ogni 38. A questi livelli peròanche, in semifinale e finalevinto ai rigori”. Fonte foto (Zimbio) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sulla Juventus: “Calendario molto difficile nelle prime 8 giornate”sul mercato estivo: “Ci saranno tanti prestiti, ma di fuoriclasse…”sul Milan: “Si sta lavorando per il ...

Advertising

Corriere : Italia, dopo il Rinnovamento a Mancini tocca inventare una seconda volta. Ed è dura - internewsit : Sconcerti: «Barella a uomo su Busquets errore in Italia-Spagna. Vi spiego» - - infoitsport : Mario Sconcerti, Italia ko con la Spagna e la grande paura: 'Le colpe di Mancini, il Rinnovamento è finito' - stefanodonno75 : SNL SPORT NEWS AND LAW: Italia-Spagna 1-2, Sconcerti: a Mancini tocca inve... - fcin1908it : Sconcerti: “Italia, Barella scomparso in un compito non gradito: ecco perché” -