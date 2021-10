Sciopero trasporti, lunedì a rischio autobus, metro e ferrovie (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – lunedì 11 ottobre trasporto pubblico a rischio per lo Sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Cobas, Cub trasporti, Usb Lavoro Privato, Orsa, Sgb (quest’ultima sigla ha indetto un’agitazione di 4 ore). A Roma la protesta interesserà bus (incluse le linee periferiche della società Roma Tpl), tram, metropolitane e ferrovie in concessione gestite dall’Atac. Il servizio sarà comunque regolare nelle fasce di garanzia, ovvero fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma –11 ottobre trasporto pubblico aper logenerale nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Cobas, Cub, Usb Lavoro Privato, Orsa, Sgb (quest’ultima sigla ha indetto un’agitazione di 4 ore). A Roma la protesta interesserà bus (incluse le linee periferiche della società Roma Tpl), tram,politane ein concessione gestite dall’Atac. Il servizio sarà comunque regolare nelle fasce di garanzia, ovvero fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Advertising

TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Sciopero 11 ottobre, a Milano e in Lombardia trasporti a rischio: da Atm a Trenord cosa si ferma e quando - Stefaniaugo77 : RT @rep_milano: Sciopero 11 ottobre, a Milano e in Lombardia trasporti a rischio: da Atm a Trenord cosa si ferma e quando - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Sciopero 11 ottobre, a Milano e in Lombardia trasporti a rischio: da Atm a Trenord cosa si ferma e quando - franser_real : Sciopero nazionale dell'11 ottobre: cosa c'è da sapere - CronacaFlegrea : POZZUOLI/ Sciopero dei trasporti, lunedì si fermano Cumana e Circumflegrea -