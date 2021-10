Sciopero trasporti a Roma lunedì 11 ottobre 2021: a rischio bus e metro (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo i non pochi disagi legati al guasto nella stazione di Torricola con i treni (della linea Roma Napoli via Formia e Roma Nettuno) in tilt almeno fino a venerdì perché i tecnici sono al lavoro in queste ore, la settimana prossima inizierà male per i pendolari perché è previsto uno Sciopero dei mezzi di trasporto nella Capitale (e non solo). I lavoratori incroceranno le braccia lunedì 11 ottobre, giornata che già si preannuncia essere di passione per i viaggiatori, con bus e metro a rischio per ben 24 ore. Leggi anche: Sciopero generale 11 ottobre 2021: c’è anche il settore dell’igiene ambientale. No green pass ma non solo, i motivi della protesta Sciopero trasporti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo i non pochi disagi legati al guasto nella stazione di Torricola con i treni (della lineaNapoli via Formia eNettuno) in tilt almeno fino a venerdì perché i tecnici sono al lavoro in queste ore, la settimana prossima inizierà male per i pendolari perché è previsto unodei mezzi di trasporto nella Capitale (e non solo). I lavoratori incroceranno le braccia11, giornata che già si preannuncia essere di passione per i viaggiatori, con bus eper ben 24 ore. Leggi anche:generale 11: c’è anche il settore dell’igiene ambientale. No green pass ma non solo, i motivi della protesta...

