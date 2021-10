Sciopero generale, lunedì stop per scuole, trasporti, ed uffici publici: i Cobas spiegano perché questa mobilitazione (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si avvicina lo Sciopero generale che lunedì prossimo, 11 ottobre, metterà in serie difficoltà il comparto generale dei trasporti (dai treni, agli aerei, dagli autobus alle metro, passando per gli aerei), coinvolgendo al tempo stesso anche la scuola e (figuriamoci!) gli uffici pubblici. Sciopero lunedì 11 ottobre: anche il gruppo Fs e Cotral aderiranno allo stop di 24 ore A tal proposito, attraverso un comunicato, il gruppo Fs ha reso noto che la mobilitazione inizierà domenica sera dalle 21, fino a ‘coprire’ le 24 ore che, per precisione, termineranno alle 21 di lunedì 11 ottobre. Cotral ha invece annunciato che, nell’ambito delle sue corse giornaliere, l’astensione inciderà in maniera ‘articolata, e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si avvicina locheprossimo, 11 ottobre, metterà in serie difficoltà il compartodei(dai treni, agli aerei, dagli autobus alle metro, passando per gli aerei), coinvolgendo al tempo stesso anche la scuola e (figuriamoci!) glipubblici.11 ottobre: anche il gruppo Fs e Cotral aderiranno allodi 24 ore A tal proposito, attraverso un comunicato, il gruppo Fs ha reso noto che lainizierà domenica sera dalle 21, fino a ‘coprire’ le 24 ore che, per precisione, termineranno alle 21 di11 ottobre. Cotral ha invece annunciato che, nell’ambito delle sue corse giornaliere, l’astensione inciderà in maniera ‘articolata, e ...

