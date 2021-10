Advertising

SkyTG24 : Sciopero generale 11 ottobre, trasporto pubblico a rischio: ecco le fasce orarie garantite - orizzontescuola : Sciopero generale 11 ottobre, non solo scuola, anche trasporto pubblico a rischio: ecco le fasce garantite - K274863601 : RT @gallina_di: SCIOPERO GENERALE CONTRO IL GREEN PASS IL 15 OTTOBRE – Nino Filippo Moriggia (ComiCost) - 29luglio1971 : RT @byoblu: Secondo Nino Flippo Moriggia, avvocato e presidente del ComiCost, contro il green pass è necessaria una mobilitazione nazionale… - gallina_di : SCIOPERO GENERALE CONTRO IL GREEN PASS IL 15 OTTOBRE – Nino Filippo Moriggia (ComiCost) -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero generale

Per questa e altre ragioni lunedì 11 ottobredi 24 ore del sindacalismo di base, che riguarderà tutti i settori privati e pubblici. Questi gli appuntamenti in Veneto: Padova ore 9 ...Per l'intera giornata dell' 11 ottobre 2021 è stato proclamato dalle Associazioni Sindacali COBAS Sanità, Università e Ricerca e FSI - USAE, lonazionale di tutto il personale che opera nel settore Sanità e Assistenza. L'ASL VCO in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia garantirà il funzionamento dei servizi sanitari ...Lunedì 11 ottobre potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi Hera a causa di uno sciopero generale nazionale ...Hera comunica che lunedì 11 ottobre potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi, anche presso gli sportelli commerciali, in seguito a uno sciopero generale nazionale, indetto da ...