Sciopero 11 ottobre 2021 scuola, treni, aerei, trasporti: il motivo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sciopero generale l’11 ottobre. A rischio trasporti (treni, aerei, autobus, metro, aerei) ma anche scuola e uffici pubblici. Il gruppo Fs fa sapere che l’agitazione partirà alle 21 di domenica 10 ottobre per terminare alle 21 di lunedì 11 ottobre. Cotral informa che l’astensione dalle prestazione lavorative sarà nella giornata dell’11 ottobre dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30 e alla ripresa del servizio dalle ore 17:00 fino alle ore 20:00.Tutte le informazioni sulla modalità di Sciopero saranno disponibili sul sito web cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral. Nel loro comunicato, pubblicato sul sito, i Cobas ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021)generale l’11. A rischio, autobus, metro,) ma anchee uffici pubblici. Il gruppo Fs fa sapere che l’agitazione partirà alle 21 di domenica 10per terminare alle 21 di lunedì 11. Cotral informa che l’astensione dalle prestazione lavorative sarà nella giornata dell’11dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30 e alla ripresa del servizio dalle ore 17:00 fino alle ore 20:00.Tutte le informazioni sulla modalità disaranno disponibili sul sito web cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral. Nel loro comunicato, pubblicato sul sito, i Cobas ...

