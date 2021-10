Schiaffo della Consulta di Varsavia alla Ue | prevale la legge nazionale

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Tribunale costituzionale sospingeverso una possibile «Polexit». La sentenza di ieri, pronunciata dcorte presieduta da Julia Przy??bska, una fedelissima di Jaros?aw Kaczy?ski, numero uno del partitodestra populista di Diritto e giustizia (Pis), non lascia spazio a dubbi: «Gli organi Ue operano oltre le competenze affidategli dRepubblica di Polonia». Con questo verdetto, non viene soltanto sancita la superiorità di unasulle norme comunitarie, ma anche i pronunciamenti stessiCorte di giustizia dell’Ue … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Schiaffo della

Il Manifesto

L′80% dei polacchi si ritiene infatti soddisfatto dell'ingressoPolonia nell'Unione che dal 2004 ha erogato miliardi di sussidi al Paese dell'ex cortina di ferro. Adesso in ballo ci sono ...... sulle finte punizioni, sulle relazioni con i loro genitori è unomorale a quello che ...opere cinematografiche incaricata dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero...Ramsey finora è stato impiegato molto poco da Allegri, il centrocampista con la Juventus ha giocato solo 105 minuti in nove partite, ma con il ...Kalidou Koulibaly offeso a Firenze, Donnarumma fischiato a Milano dai milanisti: i due episodi sono totalmente diversi, eppure per tanti sono simili.