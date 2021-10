Scandalo in Venezuela | abusi sessuali sulle giocatrici della nazionale

(Di giovedì 7 ottobre 2021) 24ne, inclusa Deyna Castellanos dell’Atletico Madrid, hanno denunciato anni difisici, psicologici edal precedente allenatore Kenneth Zseremeta, che si sono protratti dal 2013 al 2017, quando il tecnico è stato poi sollevato dall’incarico di ctfemminile Under 20. “Ci sono state minacce e manipolazioni per dire ai genitori dei giocatori del nostro orientamento sessuale. Non abbiamo mai avvertito di poter avere gli strumenti per parlare e ricevere supporto, perché l’influenza e il potere di questa persona nelle nostre vite era autoritaria” hanno scritto lein un comunicato. L'articolo ilNapolista.

napolista : I fatti risalgono tra il 2013 e il 2017 nella selezione Under 20. Le violenze sono state perpetrate dall’allenatore… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Ancora uno scandalo legato al mondo dello sport femminile. Dal Venezuela arrivano accuse di abusi sessuali, molestie e ca… - _Sport_Calcio_ : Ancora uno scandalo legato al mondo dello sport femminile. Dal Venezuela arrivano accuse di abusi sessuali, molesti… - Eurosport_IT : Ancora uno scandalo legato al mondo dello sport femminile. Dal Venezuela arrivano accuse di abusi sessuali, molesti… - 19donatella : RT @signori_massimo: A sinistra sono sempre alla ricerca dei milioni di fascisti nelle loro menti e sostengono al contempo la dittatura ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo Venezuela

IlNapolista

Un coneglianese, emigrato nel 2011 in, è rientrato in Italia nell'estate del 2019, presentando dopo appena due settimane l'istanza per accedere al Rdc. Ricevi le nostre ultime notizie da ...anche in: diverse nazionali hanno accusato in una lettera aperta l'ex ct Kenneth Zseremeta che avrebbe abusato sessualmente una di loro, all'età di 14 anni, nel 2014. La lettera è ...I fatti risalgono tra il 2013 e il 2017 nella selezione Under 20. Le violenze sono state perpetrate dall’allenatore dell’epoca, Kenneth Zseremeta ...La truffa è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Treviso. Tra i percettori c'era anche chi aveva vinto 1,6 milioni di euro ...