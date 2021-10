Scandalo in Premier League: Bissouma del Brighton accusato di violenza sessuale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nuovo Scandalo in Premier League, Yves Bissouma del Birghton sarebbe stato accusato di violenza sessuale Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Yves Bissouma del Brighton sarebbe stato accusato di violenza sessuale. Il giocatore è stato arrestato dalla polizia della zona che poi ha riportato: «Due uomini sono stati arrestati dopo che una donna ha riferito di essere stata aggredita sessualmente in un locale a Brighton, nelle prime ore di mercoledì». Il Brigton inoltre ha confermato che uno dei suoi giocatori è sotto indagine. Intanto sui tabloid stanno girando immagini del giocatore portato fuori da un locale in manette. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nuovoin, Yvesdel Birghton sarebbe statodiSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Yvesdelsarebbe statodi. Il giocatore è stato arrestato dalla polizia della zona che poi ha riportato: «Due uomini sono stati arrestati dopo che una donna ha riferito di essere stata aggredita sessualmente in un locale a, nelle prime ore di mercoledì». Il Brigton inoltre ha confermato che uno dei suoi giocatori è sotto indagine. Intanto sui tabloid stanno girando immagini del giocatore portato fuori da un locale in manette. L'articolo proviene da Calcio News ...

