Sanofi | risultati positivi da co-somministrazione vaccino influenza e richiamo Covid

(Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il gruppo farmaceutico franceseha comunicatopromettenti per il primo studio sulla co-delantle con la dose disperimentale ad mRNA-19 di Moderna. Ladei vaccini nella stessa occasione ha avuto “risposte di immunogenicità simili e un profilo di sicurezza e tollerabilità simile rispetto a ciascunsomministrato singolarmente”. “In questa stagione, più che mai, è fondamentale aiutare a proteggere gli anziani, che sono particolarmente a rischio sia per il-19 grave che per le complicanze dell’, che possono includere infarti e ictus”, ha commentato Michael Greenberg, responsabile medico ...

Il gruppo farmaceutico francese Sanofi ha comunicato risultati promettenti per il primo studio sulla co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con la dose di richiamo sperimentale ad mRNA Covid-19 di Moderna. La co-somministrazione dei vaccini nella stessa occasione ha avuto "risposte di immunogenicità simili e un profilo di sicurezza e tollerabilità simile rispetto a ciascun vaccino somministrato singolarmente". "In Francia - ricorda ancora Russo - è bastata una telefonata di Macron alla Sanofi per produrre il vaccino. Efficacia più bassa? In una fase iniziale poteva essere minore, scorporare i risultati? E' stata una scelta politica". Roma, 4 ott. (Adnkronos Salute) - Nel trattamento del diabete di tipo 2, le insuline basali di seconda generazione migliorano il controllo della glicemia.