Sanitari no vax, l'Asl Toscana Centro ne sospende altri dodici. Ci sono anche tre medici (Di giovedì 7 ottobre 2021) Firenze, 7 ottobre 2021 - Altre dodici delibere di sospensione sono state firmate dalla Asl Toscana Centro (province di Firenze , Prato e Pistoia ) per inosservanza dell' obbligo vaccinale . I nuovi ... Leggi su lanazione (Di giovedì 7 ottobre 2021) Firenze, 7 ottobre 2021 - Altredelibere di sospensionestate firmate dalla Asl(province di Firenze , Prato e Pistoia ) per inosservanza dell' obbligo vaccinale . I nuovi ...

Advertising

savonanews : Sanitari no vax, il Tar si riserva sul ricorso, il legale: 'E' come un tso' - news_rimini : Sanitari no vax sospesi, salgono a 166 in Romagna - Rimini - Attualità - imperianews_it : Obbligo di vaccino per i sanitari no vax, il Tar si riserva sul ricorso, il legale: “È come un tso” - Sakurauchi_Hime : RT @gabrillasarti2: @valy_s Conosco persone che sono andati a punturarsi e rifiutato di firmare il consenso chiedendo ai sanitari di assume… - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Sanitari no vax, l'Asl Toscana Centro ne sospende altri dodici. Ci sono anche tre medici #Firenze #Prato #Pistoia https:… -