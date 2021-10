San Siro, grana Verdi per Sala: «Va ristrutturato» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Proseguono le trattative per la nuova giunta di Giuseppe Sala. Dopo la conferma del primo cittadino milanese, si lavora per assegnare le varie posizioni. Decisioni che potrebbero anche influire – a livello calcistico – sul progetto per il futuro stadio di Milano. I Verdi infatti – partito noto per essere contrario alla realizzazione di un L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) Proseguono le trattative per la nuova giunta di Giuseppe. Dopo la conferma del primo cittadino milanese, si lavora per assegnare le varie posizioni. Decisioni che potrebbero anche influire – a livello calcistico – sul progetto per il futuro stadio di Milano. Iinfatti – partito noto per essere contrario alla realizzazione di un L'articolo

Advertising

UEFAcom_it : ??? 'THE CHAMPIOOONSS' ?? Semplicemente, l'inno della @ChampionsLeague a San Siro ?? #UCL | @acmilan - Azzurri : ?? #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadi… - Azzurri : ?? #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio G. Meazza San Siro - #Milano ?? In diretta… - Theo19K : RT @theMilanZone_: I fischi San Siro ha riservato a #Donnarumma hanno colpito la stampa spagnola. Nella sua analisi della partita di ieri s… - mircoakuma : RT @FBiasin: Fischi a San Siro. #Donnarumma -