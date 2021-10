San Marino Covid-free ma nel fuoco incrociato tra Ue e Russia

Leggi su formiche

(Di giovedì 7 ottobre 2021) A poco più di due mesi dalla fine dell’anno, non è azzardato ipotizzare che il 2021 passerà alla Storia come l’Anno del Vaccino (o meglio – dei vaccini) anti-. Se questo è un tema quasi monocorde che ha catalizzato l’opinione pubblica globale, il tipo di dibattito politico che lo ha riguardato è variato molto nei mesi. E’ interessante come, nel secondo semestre dell’anno, caratterizzato dallo scontro sull’obbligo di vaccini e Green Pass, siano quasi scomparsi gli argomenti di carattere geo-politico che avevano dominato la fase del difficile inizio delle campagne di immunizzazione. Quando, davanti alla scarsità di dosi disponibili, sotto una forte pressione popolare interna, molte leadership europee si erano trovate davanti al dilemma se chiedere aiuto ai “rivali”e Cina per ottenere i vaccini mancanti. Parve allora possibile che antiche ...