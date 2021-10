Salvini avvisa Palazzo Chigi. Sul nuovo catasto arriva lo stop anche dai 5 Stelle (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il nodo delle tasse sulla casa alla fine si scioglie senza conseguenze. La frenata è il frutto di una azione combinata di più forze politiche Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il nodo delle tasse sulla casa alla fine si scioglie senza conseguenze. La frenata è il frutto di una azione combinata di più forze politiche

Advertising

HotelCityMiMa : RT @boborock55: @EugenioCardi Come prende a schiaffoni Mario Draghi a Salvini nessuno mai : 'Assenza Lega? Ce lo spiegherà Salvini. In prat… - boborock55 : @EugenioCardi Come prende a schiaffoni Mario Draghi a Salvini nessuno mai : 'Assenza Lega? Ce lo spiegherà Salvini.… - rep_milano : Comunali a Milano, il voto in solitaria di Salvini: avvisa la stampa all'ultimo minuto - mbalducchitw : RT @LaStampa: Jonghi Lavarini posta foto assieme a Meloni e Salvini. Il barone nero avvisa: “Non fate finta di non conoscermi” https://t.co… - Rom_Lisa : RT @LaStampa: Jonghi Lavarini posta foto assieme a Meloni e Salvini. Il barone nero avvisa: “Non fate finta di non conoscermi” https://t.co… -