Salvarono due sorelle ebree nel 1943 | i coniugi Ippoliti riconosciuti “Giusti tra le Nazioni”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Latina – Il brigadiere dell’Arma Giuseppe, originario di Sonnino e deceduto nel 1974, e la moglie Teresa Zanidue, Edith e Trude Fischhof dalla deportazione nazifascista. Era l’inverno del. Il gesto eroico con il quale la coppia accolse le due ragazze in casa propria a Chiesuola di Pontevico (BS), fingendo che fossero le nipoti, è stato ricordato oggi in una toccante cerimonia durante la quale l’ambasciatore di Israele a Roma, Dror Eydar, unitamente a S.E. il Prefetto di Latina, dott. Maurizio Falco e al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Col. Lorenzo D’Aloia, hanno proceduto alla consegna dell’onorificenza “Giusto tra le” al prof. Paolo, pronipote deidecorati. La cerimonia, ...

Repubblica Roma

Salvò la vita a due giovani sorelle ebree nell'inverno del 1943, accogliendole in casa sua, in un piccolo paesino in ... un'onorificenza conferita a coloro che nel mondo salvarono gli ebrei durante la ... avvia una complessa indagine che al termine conferisce il titolo di Giusto tra le Nazioni ai non ebrei che durante la Shoah, disinteressatamente e a loro rischio e pericolo, salvarono la vita anche ... Il brigadiere dell'Arma Giuseppe Ippoliti, originario di Sonnino e deceduto nel 1974, e la moglie Teresa Zani salvarono due sorelle ebree, Edith e Trude Fischhof dalla deportazione nazifascista. Era l ...