Salernitana, proroga alle offerte d'acquisto: ora c'è fretta per cedere (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Salernitana inizia ad avere fretta per la cessione, prorogata la scadenza dei trustee per le offerte d'acquisto La Salernitana deve ancora essere ceduta. L'ultima nota dei trustee inizia a mettere ansia ai tifosi, perché le offerte pervenute fin qui non hanno convinto e quindi è stata prorogata la scadenza al 15 novembre. Da parte loro c'è la sicurezza che l'interesse sia concreto, ma mancano offerte ritenute valide. Per regolamento la Salernitana deve essere ceduta entro il 31 dicembre e il tempo inizia a essere sempre più stretto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

