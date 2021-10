Rugby | United Rugby Championship | Treviso alla prova dell’Ulster nella prima trasferta

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Terzo appuntamento con lae dopo due vittorie su due la Benettonaffronta lastagionale e lo fa nel difficile Kingspan Stadium di Belfast. Avversario di giornata l’Ulster che guida la classifica a punteggio pieno. Due vittorie anche per i nordirlandesi fino a ora, entrambe con bonus, e così l’Ulster guida la classifica con un punto in più rispettoBenetton, con i ragazzi di Marco Bortolami che, però, non vanno a Belfast già battuti. “Credo che la gara si giocherà ovviamente sul piano fisico, Ulster è una delle squadre più fisiche del nostro campionato. Ha degli avanti molto pesanti e dei trequarti che giocano di più rispetto alle stagioni precedenti. Per cui credo che sarà un grande banco di ...

Italiani perdenti? Mica tanto. Il Benetton è su una striscia di sette vittorie di fila. Cinque in Rainbow Cup, finale compresa; due nelloChampionship - il torneo che mette insieme il meglio di Italia, Sudafrica, Irlanda, Scozia e Galles - con Stormers ed Edimburgo. Leonardo Marin, apertura, sabato a tempo scaduto ha ...... organizzato dall'Escape Room Cronos di via Piacenza 15 in collaborazione con ZebreClub, la franchigia federale di Parma che partecipa ai due tornei internazionaliChampionship ed ...Venerdì 8 e sabato 9 ottobre, in esclusiva sul canale “20” torna lo «United Rugby Championship», il nuovo torneo di rugby internazionale che ogni settimana porta in campo i migliori atleti di Italia, ...Con la sua prodezza da 40 metri ha regalato al Benetton la vittoria su Edimburgo in Urc: “Che intensità il rugby dei grandi, ma punto a diventare titolare entro la fine dell’anno”. Inizierà venerdì se ...