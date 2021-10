Rotary Club Ostia Golf Cup 2021, a Gaeta un torneo per aiutare le donne con carcinoma (Di giovedì 7 ottobre 2021) Gaeta – Si moltiplicano le iniziative in questo Ottobre Rosa per sensibilizzare agli screening contro i tumori femminili. Anche il Rotary Club di Ostia scende in gara per difendere la vita delle donne e portare avanti i valori della vita stessa. Si svolgerà allora il prossimo 16 ottobre a Gaeta un torneo di Golf a scopo benefico denominato ‘Rotary Club Ostia Golf Cup 2021’ presso la sede del Mare di Roma Golf Club. E’ la prima edizione dell’evento. (clicca per ingrandire) Possono partecipare i Golfisti delle diverse categorie di gara indicate dagli organizzatori. Lo stesso ‘Rotary ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 ottobre 2021)– Si moltiplicano le iniziative in questo Ottobre Rosa per sensibilizzare agli screening contro i tumori femminili. Anche ildiscende in gara per difendere la vita dellee portare avanti i valori della vita stessa. Si svolgerà allora il prossimo 16 ottobre aundia scopo benefico denominato ‘Cup’ presso la sede del Mare di Roma. E’ la prima edizione dell’evento. (clicca per ingrandire) Possono partecipare iisti delle diverse categorie di gara indicate dagli organizzatori. Lo stesso ‘...

Advertising

abruzzowebtv : ABRUZZO WEB TV - eugeniaSperanz1 : RT @real_fitogirl: Parliamo di medicina naturale per la #donna a #Parma con il club Inner wheel nella sede storica del #Rotary https://t.co… - GazzettaSalerno : Il Governatore del “Distretto Rotary 2101”, Costantino Astarita, in visita al “Rotary Club Salerno Est” - sulsitodisimone : RT @linchiostro: GAVAZZANA SULLE NOTE BLUES, IL ROTARACT RINGRAZIA PER L’EVENTO Grande successo per la serata di beneficienza accompagnata… - linchiostro : GAVAZZANA SULLE NOTE BLUES, IL ROTARACT RINGRAZIA PER L’EVENTO Grande successo per la serata di beneficienza accom… -