Romina Carrisi sta male? La confessione social: “Mi succede ogni volta…” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Romina Carrisi e la confessione social: sta male? Le succede ogni volta che fa attività fisica: “Un dolore lancinante”. Romina Carrisi e la confessione sui social, ecco che cosa le succede ogni volta che fa ginnastica: un dolore davvero fastidioso. La ragazza, tornata in Italia da qualche tempo, si è detta pronta a realizzare nuovi Leggi su youmovies (Di giovedì 7 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.e la: sta? Levolta che fa attività fisica: “Un dolore lancinante”.e lasui, ecco che cosa levolta che fa ginnastica: un dolore davvero fastidioso. La ragazza, tornata in Italia da qualche tempo, si è detta pronta a realizzare nuovi

Advertising

infoitcultura : Albano Carrisi, regalo agghiacciante a Romina Power per il compleanno: scene da film - zazoomblog : Bomba Albano Carrisi Regalo tremendo per Romina Power. Lei distrutta. Fan furiosi: “Sei cattivo” - #Bomba #Albano… - infoitcultura : Cristel Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power è mamma per la terza volta - infoitcultura : Chi è Romina Power: la carriera, la vita privata, i figli, la malattia e il matrimonio con Al Bano Carrisi - PasqualeMarro : #AlbanoeRomina: lui tradisce di nuovo -