Roma Napoli e Roma Nettuno, da domani riprende la circolazione ferroviaria (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tornano a circolare i treni da domani mattina, venerdì 8 ottobre, tra Roma e Latina, sulla Roma – Napoli (via Formia), e sulla Roma – Nettuno. Su entrambe le linee la circolazione dei treni era sospesa dallo scorso 5 ottobre per i danni provocati dal maltempo agli impianti tecnologici della linea e della stazione di Torricola. Roma Nettuno e Roma Latina: la situazione sulla linea Da domani 8 ottobre sarà quindi ripristinata l’offerta commerciale ordinaria di Trenitalia. Gli impianti della stazione di Torricola, pur riattivati, non sono ancora al pieno delle loro potenzialità e questo potrebbe determinare qualche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tornano a circolare i treni damattina, venerdì 8 ottobre, trae Latina, sulla(via Formia), e sulla. Su entrambe le linee ladei treni era sospesa dallo scorso 5 ottobre per i danni provocati dal maltempo agli impianti tecnologici della linea e della stazione di Torricola.Latina: la situazione sulla linea Da8 ottobre sarà quindi ripristinata l’offerta commerciale ordinaria di Trenitalia. Gli impianti della stazione di Torricola, pur riattivati, non sono ancora al pieno delle loro potenzialità e questo potrebbe determinare qualche ...

