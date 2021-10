Roma, Michetti: "Da Gruber parole false e vergognose". Il video (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Per me non cambia nulla, ognuno nella vita fa quello che vuole". Enrico Michetti, candidato del Centrodestra a sindaco di Roma, commenta così con Affaritaliani.it la decisione di Carlo Calenda di votare Roberto Gualtieri al secondo turno. "Ma la cosa preoccupante sono le affermazioni di Lilli Gruber, non la scelta di Calenda sul ballottaggio", spiega Michetti. Che... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Per me non cambia nulla, ognuno nella vita fa quello che vuole". Enrico, candidato del Centrodestra a sindaco di, commenta così con Affaritaliani.it la decisione di Carlo Calenda di votare Roberto Gualtieri al secondo turno. "Ma la cosa preoccupante sono le affermazioni di Lilli, non la scelta di Calenda sul ballottaggio", spiega. Che... Segui su affaritaliani.it

gualtierieurope : Al secondo turno supererò Michetti con la mia esperienza europea e di governo. Con la determinazione ad affrontare… - ilfoglio_it : Come raccontato da @simocanettieri il 28 settembre, #Michetti lavorava da tempo a un incontro con #Raggi, in ottica… - Corriere : Pippo Franco, il comico che si è candidato con il Centrodestra di Enrico Michetti, è stato denunciato per il posses… - LuigiIvanV : RomaToday: Verso il ballottaggio, Carlo Calenda: 'Voterò Gualtieri. Michetti non è neofascista, ma incapace'.… - pietrobernardi3 : @CarloCalenda Michetti chi? Risposta E' quello che e' risultato 1' alla prima tornata elettorale Con tutto il fang… -