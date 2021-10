Roma, l’agente di Veretout: “Stiamo lavorando per il rinnovo” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Prosegue la trattativa per il rinnovo di Jordan Veretout con la Roma. ”Ci Stiamo lavorando da una settimana con Tiago Pinto e Stiamo iniziando a fare lo stesso percorso fatto da Pellegrini” ha detto Mario Giuffredi, l’agente del giocatore giallorosso. “Non sarà un caso che con l’avvento di Mourinho in panchina Veretout è arrivato in Nazionale francese, il tecnico è un valore aggiunto” ha sottolineato Giuffredi in un intervento a Radio Punto Nuovo in merito al rinnovo di contratto, in scadenza nel giugno 2024, del suo assistito. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) Prosegue la trattativa per ildi Jordancon la. ”Cida una settimana con Tiago Pinto einiziando a fare lo stesso percorso fatto da Pellegrini” ha detto Mario Giuffredi,del giocatore giallorosso. “Non sarà un caso che con l’avvento di Mourinho in panchinaè arrivato in Nazionale francese, il tecnico è un valore aggiunto” ha sottolineato Giuffredi in un intervento a Radio Punto Nuovo in merito aldi contratto, in scadenza nel giugno 2024, del suo assistito. SportFace.

