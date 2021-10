Roma, istrice ‘a passeggio’ per il centro di Roma: salvato dalla Polizia Locale (Di giovedì 7 ottobre 2021) E’ stato messo in salvo dalla Polizia Locale l’istrice che questa mattina si era fatto una “passeggiata” al centro di Roma, sotto gli occhi dei cittadini increduli. Girava al centro della strada, lungo Via Cipro, in direzione di Piazzale Clodio. L’istrice questa mattina è stato intercettato da una pattuglia della Polizia Locale , I Gruppo “ex Prati”. istrice a passeggio per il centro di Roma Impresa non semplice fermare l’animale, che si infilava tra le auto, entrando persino in alcuni esercizi commerciali della zona. Dopo vari tentativi, i caschi bianchi sono riusciti a metterlo in salvo prima che finisse investito, evitando inoltre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021) E’ stato messo in salvol’che questa mattina si era fatto una “passeggiata” aldi, sotto gli occhi dei cittadini increduli. Girava aldella strada, lungo Via Cipro, in direzione di Piazzale Clodio. L’questa mattina è stato intercettato da una pattuglia della, I Gruppo “ex Prati”.a passeggio per ildiImpresa non semplice fermare l’animale, che si infilava tra le auto, entrando persino in alcuni esercizi commerciali della zona. Dopo vari tentativi, i caschi bianchi sono riusciti a metterlo in salvo prima che finisse investito, evitando inoltre ...

