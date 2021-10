Roma, fingono di chiedere informazioni e rapinano un’anziana ferendola gravemente: fermati padre e figlia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Avrebbero prima avvicinato un’anziana signora che stava camminando a piedi, poi avrebbero finto di chiederle delle informazioni dall’interno dell’auto con un solo obiettivo: rapinarla. E ci sono riusciti perché le hanno bloccato il braccio e le hanno strappato l’orologio di valore che indossava, prima di darsi velocemente dalla fuga. L’anziana, però, è rimasta agganciata all’auto ed è stata trascinata dai due malviventi per diversi metri. Questo è successo ad agosto, ma ora i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno fermato i due ‘presunti’ malviventi e li hanno sottoposti al fermo di indiziato di delitto. Si tratta di padre e figlia, entrambi di nazionalità straniera, che sono stati fermati per un controllo mentre circolavano a bordo di un’auto con targa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Avrebbero prima avvicinatosignora che stava camminando a piedi, poi avrebbero finto di chiederle delledall’interno dell’auto con un solo obiettivo: rapinarla. E ci sono riusciti perché le hanno bloccato il braccio e le hanno strappato l’orologio di valore che indossava, prima di darsi velocemente dalla fuga. L’anziana, però, è rimasta agganciata all’auto ed è stata trascinata dai due malviventi per diversi metri. Questo è successo ad agosto, ma ora i Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno fermato i due ‘presunti’ malviventi e li hanno sottoposti al fermo di indiziato di delitto. Si tratta di, entrambi di nazionalità straniera, che sono statiper un controllo mentre circolavano a bordo di un’auto con targa ...

