Roma | chi è Pietro Berardi | il nuovo CEO della società

Il nuovo Corporate Chief Executive Officer della Roma, scelto personalmente da Dan e Ryan Friedkin, si chiama Pietro Berardi: 47 anni, laureato alla Bocconi, arriva alla Roma dopo una carriera nazionale e internazionale di alto livello. Dopo aver conseguito un MBA a Boston, ha proseguito la carriera presso Royal Dutch Shell in Europa, prima di trasferirsi nel settore dell'automotive, dove ha lavorato per oltre 15 anni in ruoli di leadership negli Stati Uniti sia per Fiat Chrysler sia per Nissan. All'inizio del 2020 era stato nominato Presidente e CEO di Pirelli in Nord America. Queste le parole dei presidenti: "Siamo entusiasti di dargli il benvenuto nella famiglia giallorossa. Come società siamo orgogliosi del nostro processo di selezione e potenziamento del ...

