Roma, Abraham dalla Nazionale inglese: «Con Mourinho ho già imparato tanto» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un gran bel momento per Tammy Abraham, che ha visto premiata la sua scelta di trasferirsi alla Roma con il ritorno in Nazionale. Intervistato dai tabloid inglesi, il centravanti ha raccontato il passaggio dai Blues ai Giallorossi e l’importanza avuta da Mourinho nella sua decisione: «Un giorno risposi al telefono ed era José Mourinho: mi disse più o meno ‘Vuoi goderti un po’ di sole o stare sotto la pioggia?’ In quel momento io volevo restare a casa, in Inghilterra, e continuare a giocare in Premier League». Sulle difficoltà avute al Chelsea con Tuchel. «È stata dura. Allora non lo capivo davvero: segnavo gol, venivo da una tripletta, ma quando arriva un nuovo allenatore le cose cambiano. Penso che fasi come questa debbano succederti per farti capire davvero cosa sia il calcio: non può andare sempre ... Leggi su footdata (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un gran bel momento per Tammy, che ha visto premiata la sua scelta di trasferirsi allacon il ritorno in. Intervistato dai tabloid inglesi, il centravanti ha raccontato il passaggio dai Blues ai Giallorossi e l’importanza avuta danella sua decisione: «Un giorno risposi al telefono ed era José: mi disse più o meno ‘Vuoi goderti un po’ di sole o stare sotto la pioggia?’ In quel momento io volevo restare a casa, in Inghilterra, e continuare a giocare in Premier League». Sulle difficoltà avute al Chelsea con Tuchel. «È stata dura. Allora non lo capivo davvero: segnavo gol, venivo da una tripletta, ma quando arriva un nuovo allenatore le cose cambiano. Penso che fasi come questa debbano succederti per farti capire davvero cosa sia il calcio: non può andare sempre ...

